11:48 (мск), источник: Клопс.ru
В Храброво задержали очередного курильщика, который решил подымить «электронкой» в самолёте
Мужчина спрятался в туалете, но его всё равно вычислили.
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В Храброво задержали очередного курильщика, который решил подымить электронной сигаретой в самолёте, который летел из Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Западного ЛУ МВД России на транспорте в понедельник, 20 ноября.
«Сотрудниками транспортной полиции установлено, что 32-летний житель Иркутской области во время полета закурил электронную сигарету в туалетной кабине авиалайнера. Гражданина препроводили в дежурную часть линейного отдела полиции в аэропорту Храброво», — рассказали в пресс-службе.
Составлен административный протокол по ч. 1 ст. 6.24 КоАП РФ («Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов на отдельных территориях, в помещениях и на объектах»).
В конце октября сообщалось, что в Храброво задержали ещё одного курильщика, который решил затянуться в туалете на борту самолёта.