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12:01 (мск), источник: Ura.ru

Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в Сочи

Самолет «Уральских авиалиний» не смог взлететь в аэропорту Сочи по технической причине. Лайнер, как пишут в соцсетях, должен был вылететь в Москву.

«При выполнении взлетных процедур капитан воздушного судна доложил о возврате на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет должен был приземлиться в Домодедово», — пишет telegram-канал Aviaincident.

Инцидент произошел 19 ноября. В пресс-службе «Уральских авиалиний» от комментариев воздержались.

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