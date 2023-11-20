12:15 (мск), источник: МК.RU Воронеж
В Воронеже очевидцы обнаружили мёртвого мужчину с ранами на голове
Тело мужчины с ранами на голове было найдено во дворе дома на улице Крайняя в Воронеже 16 ноября.
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Об этом информирует издание «Вести Воронеж» со ссылкой на очевидцев.
По мнению местных жителей, мужчина был в возрасте 43 лет, ранее он проживал на улице Подгоренской. Причина смерти и происхождение ран на его голове остаются неизвестными.
Для установления точной причины смерти тело мужчины в настоящее время находится на экспертизе.