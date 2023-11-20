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12:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Волгоградом сотрудница почты украла 350 тысяч рублей

В Волгоградской области оператор почты присвоила крупную сумму денег.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области задержали сотрудницу почты, которая украла более 350 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, женщина работала оператором связи 1 класса в отделении почтамта федеральной почтовой связи. Воспользовавшись своим положением подозреваемая 29 августа текущего года присвоила доверенные ей деньги. Ее задержали сотрудники УФСБ.

— Следственным подразделением УФСБ России по региону в отношении оператора связи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье 160 УК РФ, — уточнили в ведомстве.

Сотрудники УФСБ проводят расследование. В частности, выясняют, как именно оператор присвоила денежные средства.

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