12:12 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Волгоградом сотрудница почты украла 350 тысяч рублей
В Волгоградской области оператор почты присвоила крупную сумму денег.
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В Волгоградской области задержали сотрудницу почты, которая украла более 350 тысяч рублей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального УФСБ, женщина работала оператором связи 1 класса в отделении почтамта федеральной почтовой связи. Воспользовавшись своим положением подозреваемая 29 августа текущего года присвоила доверенные ей деньги. Ее задержали сотрудники УФСБ.
— Следственным подразделением УФСБ России по региону в отношении оператора связи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления по статье 160 УК РФ, — уточнили в ведомстве.
Сотрудники УФСБ проводят расследование. В частности, выясняют, как именно оператор присвоила денежные средства.