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12:37 (мск), источник: ТАСС

В трех министерствах Пермского края проводятся оперативные мероприятия

Речь идет о Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества.

ПЕРМЬ, 20 ноября. /ТАСС/. Оперативные мероприятия проводятся в трех министерствах Пермского края. Информацию об этом ТАСС подтвердил источник в правительстве региона.

«Проводятся оперативные мероприятия в краевом Минсоцразвития, Минзакупок и Минимущества. Представителям правоохранительных органов предоставляются необходимые документы, все проходит в рабочем режиме», — сообщил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, в помещениях министерств сотрудники УФСБ по Пермскому краю проводят обыски в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, которое было возбуждено в отношении неустановленных лиц и связано с хищениями при приобретении здания для размещения реабилитационного центра для инвалидов.

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