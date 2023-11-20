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12:27 (мск), источник: Нижегородская правда

16-летняя девушка пропала на Бору 5 дней назад

В день исчезновения она была одета в темно-зеленую куртку, синие джинсы и белые кроссовки.

Источник: ПСЦ "Рысь"

16-летняя девушка пропала на Бору Нижегородской области 5 дней назад, сообщается в соцсетях поисково-спасательного центра «Рысь».

Мария Малинина ушла из дома на улице Красноармейской 15 ноября. Девушка не вернулась до сих пор.

В день исчезновения она была одета в темно-зеленую куртку, синие джинсы и белые кроссовки. При себе имела телефон и банковскую карту.

Ее приметы — худощавое телосложение, рост 165 см, черные волосы и карие глаза.

«Всех, кто обладает информацией, просим сообщить по телефонам: 8 (831)28−38−200 или 102», — говорится в сообщении.

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