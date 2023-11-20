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12:30 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове подросток погиб, выпав из окна многоэтажки

Юноша упал с седьмого этажа ростовской многоэтажки и скончался.

Источник: РИА "Новости"

В Ростове подросток скончался, упав с высоты. Происшествие случилось на улице Творческой утром 20 ноября, сообщил источник «КП-Ростов-на-Дону».

По словам источника, юноша упал с седьмого этажа. Очевидцы вызвали на место скорую помощь. Однако юноша скончался до того, как приехали медики.

Причина трагедии неизвестна. Официальной информации о происшествии не поступало.

Напомним, 13 ноября с Ворошиловского моста на набережную упал парень. Молодой человек скончался на месте. Как рассказали очевидцы, на вид погибшему было около 20 лет.

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