Соседи выгоняют приют животных «Гавчег»

Некоторые жители поселка хотят его закрытия. 18 ноября было собрание жильцов садово-виноградарского товарищества «Ветерок» с махаллинским комитетом. На нем было принято решение, что приют больше не может существовать в дачном поселке, где сейчас находится, он должен его покинуть и переехать на новое место.
В связи с этим приют вынужден искать новое место недалеко от своей нынешней локации. Приюту дали время до весны, чтобы все хвостатые жители покинули текущее место расположения.
Работники приюта просят всех неравнодушных жителей помочь с поиском земли. Кроме того, зоозащитники обратились с письмом к хокиму Ташкентской области с просьбой помочь с выделением приюту 1 га земли с инфраструктурой недалеко от дорог в Ахангаранском, Урта-Чирчикском или Юкори-Чирчикском районах.