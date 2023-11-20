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12:42 (мск), источник: Комсомольская правда

Под Воронежем фура протаранила легковушку и грузовик, ранее попавшие в ДТП

В Воронежской области погиб водитель, оформлявший ДТП, в него въехала фура.

Источник: ГУ МВД России по Воронежской области

В одном ДТП выжил, а в другом погиб: в Воронежской области водитель, оформлявший аварию, скончался после наезда фуры на его легковушку. Страшное ДТП произошло поздним вечером 19 ноября в Лискинском районе.

Примерно в 22.10 на 588-м километре автодороги М-4 «Дон» стояли грузовик «Даф» и «Опель Астра», водители ждали сотрудников ГИБДД для оформления аварии. И в этот момент в легковушку, в которой сидел водитель, врезалась фура «Скания» с полуприцепом, следовавшая со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. А затем по инерции большегруз «Скания» въехал и в полуприцеп грузовика «Даф».

В результате ДТП 35-летний водитель «Опеля» скончался на месте до приезда «скорой». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Уже выяснилось, что один из водителей с октября текущего года лишен прав.

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