12:42 (мск), источник: Комсомольская правда
Под Воронежем фура протаранила легковушку и грузовик, ранее попавшие в ДТП
В Воронежской области погиб водитель, оформлявший ДТП, в него въехала фура.
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В одном ДТП выжил, а в другом погиб: в Воронежской области водитель, оформлявший аварию, скончался после наезда фуры на его легковушку. Страшное ДТП произошло поздним вечером 19 ноября в Лискинском районе.
Примерно в 22.10 на 588-м километре автодороги М-4 «Дон» стояли грузовик «Даф» и «Опель Астра», водители ждали сотрудников ГИБДД для оформления аварии. И в этот момент в легковушку, в которой сидел водитель, врезалась фура «Скания» с полуприцепом, следовавшая со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы. А затем по инерции большегруз «Скания» въехал и в полуприцеп грузовика «Даф».
В результате ДТП 35-летний водитель «Опеля» скончался на месте до приезда «скорой». Сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства аварии. Уже выяснилось, что один из водителей с октября текущего года лишен прав.