Главе города в Крыму вынесли приговор

Судебным следствием было установлено, что в 2019 году в Щелкино был запланирован капитальный ремонт двух многоквартирных домов. Глава администрации по результатам проведенного электронного конкурса заключил между администрацией города и индивидуальным предпринимателем муниципальный контракт, который предусматривал разработку проектно-сметной документации на проведение ремонтных работ.
Однако эксперт, проверив достоверность определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, не дал положительного заключения. Тем не менее глава администрации подписал официальные документы, которые устанавливают факт выполнения работ на сумму в размере 395 780 рублей по дому № 7 и на сумму 406 840 рублей по дому № 60. Бюджетные деньги были перечислены на счет ИП.
«Муниципальному образованию Ленинский район Республики Крым преступными действиями главы администрации города Щелкино нанесен ущерб на сумму 802 620 рублей, который выразился в необоснованном расходовании бюджетных средств администрации района», — говорится в сообщении суда.
Подсудимый свою вину не признал. Однако суд приговорил его к условному сроку.
«Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения преступления, сведения о личности подсудимого назначил наказание по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий — ред.) в виде 1 года 10 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью, полномочиями на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок два года. Назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком на два года», — говорится в сообщении.