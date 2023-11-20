13:13 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Рецидивист обстрелял дом знакомого в Речицком районе
Разбушевавшегося сельчанина с ружьем пришлось останавливать выстрелами на поражение.
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В Речицком районе рецидивист с другом обстреляли дом знакомого. Об этом сообщает телеграм-канал МВД Беларуси.
Инцидент произошел в деревне Лиски. Поначалу хозяин выпивал дома с компанией. Позже к дому подошли двое знакомых 36 и 39 лет и обвинили его в том, что тот украл алкоголь. Слово за слово, один из них начал серьезно угрожать расправиться с семьей хозяина дома, а в подтверждение своих намерений пальнул в его забор из охотничьего ружья.
Мужчина решил, что ситуация зашла настолько далеко, что пора звать милицию. Правоохранители задержали младшего из нападавших. А второй тем временем ходил по деревне с тем самым ружьем.
Участковые потребовали положить оружие на землю, однако мужчина вместо этого наставил его на стражей порядка и сопровождавших их гражданских. Сотрудники были вынуждены выстрелить в воздух в качестве предупреждения, а затем — и на поражение. После этого милиционеры оказали первую медицинскую помощь мужчине, вызвали скорую — однако позже в больнице он умер.
У обезвреженного рецидивиста, который ранее был судим за разбой и грабеж, нашли 10 патронов к охотничьему ружью.