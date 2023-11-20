12:55 (мск), источник: Нижегородская правда
Работающая бензопила попала в лицо нижегородскому подростку
Врачи провели серьезнейшую операцию мальчику по восстановлению носа и рта.
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14-летний мальчик пострадал из-за попадания работающей бензопилы в лицо в Нижегородской области. Об этом рассказали в областной детской клинической больнице.
Подросток пилил деревья на дачном участке с помощью бензопилы. Подробности происшествия не приводятся, однако мальчик получил сильную рану носа, верхней и нижней губ, рта, а также множественные рваные раны правого предплечья.
Пострадавшему оперативно наложили швы и госпитализировали в детскую больницу. Сутки он находился в отделении реанимации и интенсивной терапии, затем состояние ребенка стабилизировалось. После этого челюстно-лицевые хирурги и лор-врачи сделали ему пластическую операцию и привели в порядок нос и губы. Для этого врачи использовали ткани лица.
«Внешний вид и функции восстановлены полностью. Операция длилась более трёх часов, интубация трахеи осложнялась наложенными швами во рту, но бригада анестезиологов и операционных сестер справились блестяще», — рассказали в НОДКБ.
Спустя 12 дней реабилитации ребенка выписали из больницы и он вернулся в школу.