13:17 (мск), источник: "Российская газета"
Под Новосибирском ураган стал причиной ДТП с маршруткой
В Искитимском районе Новосибирской области при столкновении «Газели» с маршрутным микроавтобусом погибли 2 человека и 12 пострадали.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД России по региону Андрея Кулькова, водитель «Газели» потерял управление из-за порыва бокового ветра.
По данным ГИББД, ДТП на автодороге Р-256 произошло 19 ноября около 16 часов по местному времени. Водитель «Газели» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автомобилем, в салоне которого находились 17 человек. Семь из них были госпитализированы.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту ДТП в Новосибирской области уголовное дело.