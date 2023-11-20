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13:17 (мск), источник: "Российская газета"

Под Новосибирском ураган стал причиной ДТП с маршруткой

В Искитимском районе Новосибирской области при столкновении «Газели» с маршрутным микроавтобусом погибли 2 человека и 12 пострадали.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на начальника ГУ МВД России по региону Андрея Кулькова, водитель «Газели» потерял управление из-за порыва бокового ветра.

По данным ГИББД, ДТП на автодороге Р-256 произошло 19 ноября около 16 часов по местному времени. Водитель «Газели» выехал на полосу, предназначенную для встречного движения и допустил столкновение с маршрутным автомобилем, в салоне которого находились 17 человек. Семь из них были госпитализированы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить по факту ДТП в Новосибирской области уголовное дело.

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