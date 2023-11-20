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18:24 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде осудят садистку, забившую до смерти годовалого сына и мужчину

И с мальчиком, и со своим собутыльником, с которым она проводила время в одной компании, женщина расправилась в пьяном виде.

Источник: AP 2023

Волгоградские следователи передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина забила до смерти своего сына-малыша и взрослого мужчину, сообщают в Следкоме. Фигурантку обвиняют в том, что жизни она лишила обоих потерпевших по неосторожности.

Годовалого ребенка пьяная мать-садистка била по голове, посчитав его поведение недостойным. Мальчик скончался некоторое время спустя в больнице от черепно-мозговой травмы. 47-летнего мужчину она тоже забила не на трезвую голову — они проводили время в одной компании.

В ходе ссоры волгоградка нанесла своем собутыльнику, по подсчетам экспертов, не меньше 38 ударов — его она била кулаками и пинала. Когда тот перестал подавать признаки жизни, она вынесла его тело вместе с сожителем к соседнему дому.

Ранее стало известно о 27-летней волгоградке, которая душила младенца и снимала издевательства на видео.

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