18:24 (мск), источник: АиФ Волгоград
В Волгограде осудят садистку, забившую до смерти годовалого сына и мужчину
И с мальчиком, и со своим собутыльником, с которым она проводила время в одной компании, женщина расправилась в пьяном виде.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Волгоградские следователи передали в суд уголовное дело, возбужденное в отношении 36-летней местной жительницы. Женщина забила до смерти своего сына-малыша и взрослого мужчину, сообщают в Следкоме. Фигурантку обвиняют в том, что жизни она лишила обоих потерпевших по неосторожности.
Годовалого ребенка пьяная мать-садистка била по голове, посчитав его поведение недостойным. Мальчик скончался некоторое время спустя в больнице от черепно-мозговой травмы. 47-летнего мужчину она тоже забила не на трезвую голову — они проводили время в одной компании.
В ходе ссоры волгоградка нанесла своем собутыльнику, по подсчетам экспертов, не меньше 38 ударов — его она била кулаками и пинала. Когда тот перестал подавать признаки жизни, она вынесла его тело вместе с сожителем к соседнему дому.
Ранее стало известно о 27-летней волгоградке, которая душила младенца и снимала издевательства на видео.