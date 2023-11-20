В Новосибирске троих школьников заподозрили в убийстве наркозависимого

Тело обнаружили 10 ноября. Экспертиза подтвердила, что труп пролежал на улице не один день. Потерпевший жил в Октябрьском районе города. Ранее страдал наркотической зависимостью и проходил лечение. По одной из версий, он не смог избавиться от зависимости до конца, и напали на него как раз в момент поиска закладки.
По камерам видеонаблюдения удалось установить, что нападавшими были трое подростков в возрасте 13, 14 и 17 лет, сообщают РИА Новости. Тем, кто постарше, уже предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и разбое (после расправы с наркозависимым напали еще на одного прохожего, отобрали деньги и телефон). Тринадцатилетний подросток может отправиться в спецучреждение закрытого типа для малолетних правонарушителей.