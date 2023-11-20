13:34 (мск), источник: АиФ Красноярск
«Он нормальный». Что в Ачинске говорят об 11-летнем обвиняемом в убийстве
Появились новые подробности преступления.
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Дело об убийстве 12-летнего мальчика его одноклассником обрастает все новыми подробностями. Все случилось в сибирском Ачинске. Ребенок не пришел из школы 16 ноября. На следующей день его тело с рубленными ранами нашли в неглубокой речке, которая протекает в черте города. Следователи выяснили, что подростка мог убить его приятель — ударил топором. Подозреваемый уже во всем признался.
Что было перед убийством и как могут наказать школьника за преступление выяснял корреспондент krsk.aif.ru.
Обзывал мать.
Топором приятеля подозреваемый ударил 17 ноября, по версии следствия, после того, как тот плохо отозвался о его матери. Кроме того, только сейчас в СК сообщили, что перед этим одноклассник сам ворвался в дом к приятелю с мачете, махал им, а еще ранее пинал калитку и теплицу в огороде. Они подрались и только после этого маленький хозяин дома побежал за топором.
Изначально в правоохранительных органах сообщали, что подозреваемому в убийстве 12 лет. Но выяснилось, что ему еще меньше — всего 11. Семья в поле зрения правоохранительных органов не попадала, ее характеризуют, как благополучную со средним достатком.
При этом оба мальчика, как уточнили в СК, друзьями не были, скорее приятелями, но бывало, что гуляли вместе.
При этом отчим подозреваемого Александр сообщил, что ранее убитого подростка он в своем доме ни разу не видел. В день, когда все случилось, он был на работе. Это подтвердили и в СК.
«Я в шоке был. Положительный человек, со всеми дружил. Ходил занимался тренировками, футболом. Трагедия, конечно, что произошло. Что было на тот момент у ребенка в голове, что произошел за конфликт, не знаю», — сообщил Александр корреспонденту РЕН ТВ.
Не было дома в момент убийства и мамы подозреваемого. Она беременна и находилась на сохранении в больнице. Еще у школьника есть младший брат, он был в садике.
«Родителей проверяли и на причастность к преступлению и на то, что они могли о нем знать, но не заявить в полицию. Но они действительно ничего не знали», — рассказала корреспонденту krsk.aif.ru представитель Следкома Юлия Арбузова.
Хотел быть лидером.
Мама убитого ребенка не верит, что именно этот мальчик расправился с ее сыном. Она называет подозреваемого спокойным, не агрессивным.
«Я не верю, что это мальчик. Мне кажется, что это отчим. Когда мы приехали к ним, он даже не впустил нас. Если он не виноват, почему он нас не впустил посмотреть, у них наш ребенок или нет?» — рассказала женщина.
Но соседи отзываются о предполагаемом убийце по-разному. С ними поговорили корреспонденты газеты «Город А».
«Нормальная семья, нормальный мальчишка. Никакой грубости или жесткости я не замечала. Я в шоке. Я постоянно думаю: а что можно было сделать? Ладно, если он (прим. ред. — погибший мальчик) сказал что-то плохое и они подрались или поругались, но чтобы прямо топором — это страшно», — рассказала соседка Людмила.
«Мальчик вспыльчивый, ругается, агрессивный, детьми командует, матерится, хочет быть лидером», — сказала соседка Наталья.
В тюрьму не отправят.
Сейчас подозреваемый ребенок находится в центре семьи в Ачинске. Корреспондент krsk.aif.ru запросил информацию о состоянии ребенка, но ее не дали, сославшись на закон о персональных данных. Вероятнее всего, в центре мальчик пробудет пока ведется следствие.
В силу возраста подозреваемый избежит уголовной ответственности. Она наступает только с 14 лет.
«Ребенок по решению суда может быть помещен в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Срок нахождения там — до 18 лет, но не более 3 лет. В такое учреждение, в том числе, могут быть помещены лица, которые не достигли возраста уголовной ответственности, то есть 14 лет, в случае совершения такого общественно-опасного деяния, как убийство. До направления туда ребенок может быть помещен в Центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Семья может быть поставлена на учет, как находящаяся в социально опасном положении. Родители несовершеннолетнего могут быть привлечены к гражданской ответственности по иску потерпевших (родителей погибшего мальчика). Органы опеки и попечительства будут участвовать в индивидуальной профилактической работе с школьником», — рассказал корреспонденту krsk.aif.ru юрист Максим Татарников.
Был близнецом.
Убитый мальчик из многодетной семьи. Он и его брат-близнец — младшие, есть еще двое детей.
Волонтёры группы «Поиск пропавших детей» сообщили, что выезжали на поиски ребенка 18 ноября. По их данным, в этот день около 11 часов мальчика якобы видела одноклассница в парке, и он шел в сторону общежитий.
«Летим туда, но увы и там нет. Принимаем решение осмотреть ближайшие торговые центры, точки быстрого питания. И тут поступает печальная новость, что ребенок найден, мертв», — рассказали волонтёры.
Напомним, после того, как 11-летний мальчик понял, что убил одноклассника, он попытался спрятать тело. Погрузил его на тележку и сбросил в речку, которая протекает за их частным домом. При осмотре следователи обнаружили следы крови, окровавленную одежду подозреваемого. В хозяйственной постройке был найден рюкзак погибшего. Там же стояла тележка, на ней тоже остались следы бурого цвета.