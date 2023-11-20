16:15 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские подразделения отразили три атаки ВСУ на Купянском направлении, уничтожив порядка 30 солдат противника, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области», — говорится в сводке.

Кроме того, удалось поразить живую силу и технику украинских 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Куриловки, Подол, Тимковки и Синьковки в Харьковской области.

Потери противника составили:

  • до 30 военнослужащих;
  • три автомобиля;
  • самоходная артиллерийская установка 2С1 «Гвоздика».

Краснолиманское направление

Группировка войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 50-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Серебрянки.

Потери противника составили:

  • до 50 военнослужащих;
  • два автомобиля.

Донецкое направление

Группировка войск «Юг» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку штурмового отряда 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы поразили живую силу и технику украинских 28-й и 30-й механизированных бригад возле Васюковки и Курдюмовки.

Потери противника составили:

  • свыше 130 военнослужащих убитыми и ранеными;
  • две боевые машины пехоты;
  • три автомобиля.

Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:

  • две гаубицы «Мста-Б»;
  • самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика»;
  • орудие Д-30.

Южнодонецкое направление

Группировка войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.

Потери противника составили:

  • до 70 военнослужащих;
  • боевая машина пехоты;
  • два автомобиля.

Запорожское направление

Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику украинских 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад возле Вербового в Запорожской области.

Потери противника составили:

  • до 20 военнослужащих;
  • два автомобиля.

Херсонское направление

Российские войска продолжили успешное наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.

Потери противника составили:

  • до 40 военнослужащих;
  • три автомобиля.

Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.

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