«Активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки штурмовых групп 30-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Загоруйковка Харьковской области», — говорится в сводке.
Кроме того, удалось поразить живую силу и технику украинских 14-й, 41-й механизированных и 57-й мотопехотной бригад возле Куриловки, Подол, Тимковки и Синьковки в Харьковской области.
Потери противника составили:
Группировка войск «Центр» при поддержке авиации и артиллерии отразила атаку штурмового отряда 50-го полка Нацгвардии Украины в районе Григоровки в ДНР. Помимо этого, удалось нанести поражение живой силе и технике 67-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны возле Ямполовки и Серебрянки.
Потери противника составили:
Группировка войск «Юг» во взаимодействии с артиллерией и тяжелыми огнеметными системами отразила атаку штурмового отряда 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Клещеевки в Донецкой Народной Республике. Также российские бойцы поразили живую силу и технику украинских 28-й и 30-й механизированных бригад возле Васюковки и Курдюмовки.
Потери противника составили:
Кроме того, при контрбатарейной борьбе удалось поразить:
Группировка войск «Восток» при поддержке артиллерии нанесла поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Новомихайловки в ДНР.
Потери противника составили:
Российские подразделения совместно с авиацией и артиллерией поразили живую силу и технику украинских 82-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад возле Вербового в Запорожской области.
Потери противника составили:
Российские войска продолжили успешное наносить огневое поражение солдатам ВСУ на Херсонском направлении.
Потери противника составили:
Всего за сутки российские авиация, артиллерия, беспилотники и ракетные войска нанесли удары по живой силе и технике в 123 районах. Средства ПВО сбили пять беспилотников и перехватили три снаряда РСЗО HIMARS в зоне спецоперации.