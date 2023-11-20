15:49 (мск), источник: © РИА Новости

Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 5 украинских беспилотников и три снаряда РСЗО HIMARS, сообщили в понедельник в пресс-службе Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.

Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 422 единицы специальной военной автомобильной техники.

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