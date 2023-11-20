Российская ПВО за сутки сбила пять украинских дронов

«Средствами противовоздушной обороны сбиты пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Верхнекаменка Луганской народной республики, Донецк, Пески Донецкой народной республики, а также перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS», — говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 536 украинских военных самолетов, 254 вертолета, 9045 беспилотных летательных аппаратов, 441 зенитный ракетный комплекс, 13 489 танков и других боевых бронированных машин, 1185 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7138 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 422 единицы специальной военной автомобильной техники.