В Новосибирске блогеру Анатолию Гомзякову утвердили оправдательный приговор

В июле коллегия присяжных в третий раз подряд признала новосибирца невиновным, суд вынес оправдательный приговор, прокуратура обжаловала решение.
В понедельник, 20 ноября, в областном суде сообщили, что приговор Ленинского районного суда оставлен в силе.
Напомним, Гомзякова обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений и убийстве. По версии следствия, ночью 2 апреля 2020 года он пришёл в гости в квартиру к Алексею Хребтову, с которым познакомился в интернете. Мужчины жили в одном ЖК «Ясный берег». Всю ночь они выпивали, а утром Хребтова нашли мёртвым под окнами дома. Как ранее сообщалось, что на теле Хребтова нашли не только следы от падения с высоты, но и колото-резаное ранение в области виска, а также ссадины и кровоподтеки на лице, полученные при жизни.
Защита Гомзякова утверждает, что он не причастен к смерти Хребтова, так как был пьяным и лег спать. А когда проснулся, то увидел, что в квартире никого нет, и ушел домой. О том, что Хребтов выпал из окна, якобы узнал позже. Гомзяков уверен, что убийство совершил другой человек, который тоже якобы могу войти в квартиру.
Обвинение считает, что в убийстве Хребтова виноват все-таки блогер. Во время посиделок они поссорились, затем Гомзяков нанес Хребтову удар неизвестным предметом в голову, после чего вынес на балкон и перекинул через ограждение. Якобы никого в квартире в ту ночь больше не было.
Также исключили версию суицида друзья и родственники Алексея Хребтова, так как мотивов для этого у него не было.