15:00 (мск), источник: АиФ Челябинск
Автобус насмерть сбил пешехода на улице Братьев Кашириных в Челябинске
Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте.
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Автобус № 71 насмерть сбил пешехода в Челябинске. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.
Авария произошла 20 ноября около 14:40 в районе дома № 75 на улице Братьев Кашириных. По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу в не предназначенном для этого месте, когда на него наехал автобус ЛиАЗ. За рулем была 37-летняя женщина.
«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии», — сообщили в ГИБДД.
Напомним, несколькими днями ранее автобус № 123 насмерть сбил 20-летнего парня, который переходил проспект Ленина в Челябинске.