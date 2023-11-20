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15:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Автобус насмерть сбил пешехода на улице Братьев Кашириных в Челябинске

Мужчина пересекал дорогу в неположенном месте.

Источник: пресс-служба ГИБДД Челябинска

Автобус № 71 насмерть сбил пешехода в Челябинске. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

Авария произошла 20 ноября около 14:40 в районе дома № 75 на улице Братьев Кашириных. По предварительным данным, мужчина пересекал дорогу в не предназначенном для этого месте, когда на него наехал автобус ЛиАЗ. За рулем была 37-летняя женщина.

«В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте. В настоящий момент сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства аварии», — сообщили в ГИБДД.

Напомним, несколькими днями ранее автобус № 123 насмерть сбил 20-летнего парня, который переходил проспект Ленина в Челябинске.

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