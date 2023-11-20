15:07 (мск), источник: Комсомольская правда
СК РФ потребовал доклад об избиении ребенка мужчиной в Пермском крае
Информация о нападении на 11-летнего мальчика в Березниках появилась в соцсетях.
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В центральный аппарат Следственного комитета РФ будет доложено об обстоятельствах избиения несовершеннолетнего мужчиной в Пермском крае. Об этом сообщается в telegram-канале ведомства.
Ранее информация о нападении на 11-летнего ребенка появилась в социальных сетях. Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов в Березниках. Как рассказала мама пострадавшего мальчика в соцсети, неизвестный мужчина избил ребенка, а затем уехал на машине. После этого школьника доставили в больницу. По информации краевого МВД, заявление от женщины о том, что ее несовершеннолетнего сына ударил незнакомый мужчина, поступило в отдел полиции 18 ноября.
По данному факту следователи проводят процессуальную проверку. Во исполнение поручения председателя СКР и.о. руководителя Следственного управления по Пермскому краю В. А. Сафоновым будет представлен доклад об обстоятельствах, которые удалось установить в ходе предварительной проверки инцидента.