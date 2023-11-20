В Узбекистане наконец-то появится реестр педофилов

По словам Нарбаевой, Сенат одобрил закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты в связи с дальнейшим совершенствованием системы надежной защиты прав, свобод и законных интересов женщин и детей».
Согласно документу, лицам, совершившим преступление, связанное с сексуальным насилием в отношении несовершеннолетних, будет запрещено работать в сфере образования, воспитания, детского здравоохранения, в спортивных и творческих организациях и заниматься другой деятельностью, связанной непосредственно с детьми. Этот норматив будет действовать вне зависимости от того, погашена ли судимость или применена амнистия, а также от применимого наказания.
Кроме того, Нарбаева отметила, что на днях правительством был утвержден порядок ведения реестра лиц, совершивших сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних. Лица, включенные в реестр, будут обязаны информировать соответствующие органы внутренних дел при смене места жительства и места работы.