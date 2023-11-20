Российские десантники уничтожили пехотинцев ВСУ под Артемовском

«В ходе проведения воздушной разведки средствами объективного контроля были выявлены участки местности с большим скоплением личного состава ВСУ. Эта информация была передана на командный пункт гвардейского Костромского артиллерийского полка Ивановского соединения ВДВ», — сказали в оборонном ведомстве.
Задачу уничтожить противника 18 ноября получил расчет РСЗО «Град». «Расчеты РСЗО “Град” наносят сокрушающие удары по живой силе противника осколочно-фугасными неуправляемыми реактивными снарядами, ударная волна и осколки от которых разлетаются на сотни метров и уничтожают скопление пехоты противника», — пояснили в МО.
Также в ведомстве сообщили, что бойцы этого расчета отмечены наградами за успехи летом. «Командир батареи Герой России с позывным “Турист” вручил геройскому расчету десантников-реактивщиков боевые награды: медали “За отвагу” и “Суворова”, — добавили в Минобороны.