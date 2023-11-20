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15:57 (мск), источник: "Российская газета"

На Урале будут судить чиновника за ввод в эксплуатацию недостроенной дороги

В Челябинской области бывшему заместителю начальника межрегионального отдела Уральского управления Ростехнадзора придется ответить за ввод в эксплуатацию участка федеральной трассы М-5, на котором впоследствии вскрылись масштабные недоделки. Следствие установило, что он закрыл на них глаза за взятку от подрядчика.

"Следствие установило, что осенью 2019 года обвиняемый получил от генерального директора подрядной организации взятку в размере 500 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии реконструированного участка федеральной автодороги строительным нормам, — сообщили в следственном управлении СК региона.

В результате на трассе в районе поселка Травники в Чебаркульском районе остался невыполненным большой объем работ на сумму около 54 миллионов рублей — отсутствовали водоотводные лотки с гасителями, лестничные сходы, трансформаторные подстанции, освещение и барьерное ограждение. Не оказалось даже дорожных знаков и автобусных остановок.

Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники УФСБ по Челябинской области. Следствие квалифицировало действия чиновника по статьям о превышении должностных полномочий и взятке в крупном размере. Ему может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом, шестидесятикратным размеру подношения.

Следствие находится в завершающей стадии. На расчетные счета и имущество обвиняемого на общую сумму свыше 50 миллионов рублей наложен обеспечительный арест.

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