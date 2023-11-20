На Урале будут судить чиновника за ввод в эксплуатацию недостроенной дороги

"Следствие установило, что осенью 2019 года обвиняемый получил от генерального директора подрядной организации взятку в размере 500 тысяч рублей за выдачу заключения о соответствии реконструированного участка федеральной автодороги строительным нормам, — сообщили в следственном управлении СК региона.
В результате на трассе в районе поселка Травники в Чебаркульском районе остался невыполненным большой объем работ на сумму около 54 миллионов рублей — отсутствовали водоотводные лотки с гасителями, лестничные сходы, трансформаторные подстанции, освещение и барьерное ограждение. Не оказалось даже дорожных знаков и автобусных остановок.
Оперативное сопровождение по уголовному делу проводят сотрудники УФСБ по Челябинской области. Следствие квалифицировало действия чиновника по статьям о превышении должностных полномочий и взятке в крупном размере. Ему может грозить от 7 до 12 лет лишения свободы со штрафом, шестидесятикратным размеру подношения.
Следствие находится в завершающей стадии. На расчетные счета и имущество обвиняемого на общую сумму свыше 50 миллионов рублей наложен обеспечительный арест.