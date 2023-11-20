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15:57 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Госстандарт Беларуси запретил опасный российский томатный соус

В Беларуси запретили популярный томатный соус из России из-за красителей.

Источник: Госстандарт

В Беларуси запретили продавать популярный томатный соус, произведенный в России. Соус включили в реестр опасной продукции Госстандарта.

В частности, попал под запрет кетчуп с названием «Соус Краснодарский» от торговой марки «Тогрус» от одноименной производственной компании из города Домодедово.

Так, белорусские специалисты установили, что при производстве кетчупа использовались пищевые красители понсо 4R, азорубин и сахарный колер (Е124, Е122 и Е150), указанные в маркировке. Однако согласно техрегламентам безопасности эти пищевые добавки недопустимы при производстве томатных соусов и кетчупов.

Соус изымут из продажи из запретят ввозить в Беларусь.

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