15:57 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Госстандарт Беларуси запретил опасный российский томатный соус
В Беларуси запретили популярный томатный соус из России из-за красителей.
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В Беларуси запретили продавать популярный томатный соус, произведенный в России. Соус включили в реестр опасной продукции Госстандарта.
В частности, попал под запрет кетчуп с названием «Соус Краснодарский» от торговой марки «Тогрус» от одноименной производственной компании из города Домодедово.
Так, белорусские специалисты установили, что при производстве кетчупа использовались пищевые красители понсо 4R, азорубин и сахарный колер (Е124, Е122 и Е150), указанные в маркировке. Однако согласно техрегламентам безопасности эти пищевые добавки недопустимы при производстве томатных соусов и кетчупов.
Соус изымут из продажи из запретят ввозить в Беларусь.