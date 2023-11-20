17:00 (мск), источник: Клопс.ru
Калининградец поссорился с бывшей женой и «отомстил» её машине, причинив ущерб на 100 тысяч рублей (видео)
Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Калининградец выместил злость на припаркованной иномарке. Ущерб составил 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инцидент произошёл в начале ноября на улице Левитана. 39-летний житель Гурьевского района «напал» на автомобиль бывшей жены после ссоры с ней. Будучи пьяным, мужчина спустился во двор и ногами испинал Kia Ceed.
«В ходе проверки участковые уполномоченные подтвердили причастность злоумышленника к данному происшествию. Мужчина также сознался в содеянном», — рассказали в УМВД.
Возбуждено дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.