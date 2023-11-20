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17:00 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец поссорился с бывшей женой и «отомстил» её машине, причинив ущерб на 100 тысяч рублей (видео)

Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

Источник: AP 2023

Калининградец выместил злость на припаркованной иномарке. Ущерб составил 100 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент произошёл в начале ноября на улице Левитана. 39-летний житель Гурьевского района «напал» на автомобиль бывшей жены после ссоры с ней. Будучи пьяным, мужчина спустился во двор и ногами испинал Kia Ceed.

«В ходе проверки участковые уполномоченные подтвердили причастность злоумышленника к данному происшествию. Мужчина также сознался в содеянном», — рассказали в УМВД.

Возбуждено дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Мужчине грозит до двух лет тюрьмы.

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