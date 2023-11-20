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16:50 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самарской области из-за снегопада ввели ограничения на нескольких трассах

На некоторых участках запретили движение грузовиков и автобусов.

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Источник: Комсомольская правда

В Самарской области из-за сильного снегопада ввели ограничения на нескольких трассах. По ним временно запретили ездить грузовикам и маршрутным автобусам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Так, примерно с 11 часов для грузового и маршрутного транспорта закрыт участок М-5 с 889 по 944 км 500 м в Сызранском и Ставропольском районах. Полностью прекращено движение с 111 км 960 м по 165 км 612 м трассы Р-229 в Волжском, Безенчукском, Красноармейском и Пестравском районах, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске.

Кроме того, грузовикам и маршруткам запретили ездить по участку трассы Р-228 с 17 км 900 м по 25 км 200 м и по участку М-5 с 863 по 889 км в Сызранском районе. Все ограничения будут действовать как минимум до 19:00 20 ноября 2023 года.

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