16:50 (мск), источник: Комсомольская правда
В Самарской области из-за снегопада ввели ограничения на нескольких трассах
На некоторых участках запретили движение грузовиков и автобусов.
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В Самарской области из-за сильного снегопада ввели ограничения на нескольких трассах. По ним временно запретили ездить грузовикам и маршрутным автобусам. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Так, примерно с 11 часов для грузового и маршрутного транспорта закрыт участок М-5 с 889 по 944 км 500 м в Сызранском и Ставропольском районах. Полностью прекращено движение с 111 км 960 м по 165 км 612 м трассы Р-229 в Волжском, Безенчукском, Красноармейском и Пестравском районах, а также в Чапаевске и Новокуйбышевске.
Кроме того, грузовикам и маршруткам запретили ездить по участку трассы Р-228 с 17 км 900 м по 25 км 200 м и по участку М-5 с 863 по 889 км в Сызранском районе. Все ограничения будут действовать как минимум до 19:00 20 ноября 2023 года.