16:59 (мск), источник: АиФ Самара
Из-за метели в Самаре 10-балльные пробки
Весь город стоит.
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В Самаре из-за метели дорогу сковали 10-балльные пробки, в городе также снизилась видимость — до двух километров. Повсюду аварии, а также проблемы с транспортом, ведь многие самарцы так и не успели перейти на зимнюю резину.
Отметим, что метель начала и разорять самарцев. Например, увеличилась стоимость поездки на такси, дорога от улицы Луначарского до Мориса-Тореза обойдется в 704 рубля вместо привычных 220 рублей. Также и увеличится время ожидания и поездки. Подача автомобиля займет от десяти минут.
Наиболее затрудненно движение на Московском шоссе, улице Авроры, а также на Ново-Садовой.
Напомним, что в Самаре уже работает снегоуборочная техника, которая занимается уборкой выпавших осадков, а также расчисткой дороги.