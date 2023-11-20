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17:26 (мск), источник: АиФ Кубань

Повесивший на заборе кота кубанец отправлен в психиатрическую больницу

Живодер, повесивший на заборе кота, будет проходить принудительное лечение.

Источник: РИА "Новости"

Повесивший на заборе кота житель Крымска отправлен в психиатрическую больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В соцсети появились кадры, на которых изображено животное, повешенное на заборе. Полицейские нашли виновника преступления. Выяснилось, что это психически больной мужчина. Теперь его доставили в психбольницу на принудительное лечение.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае дети мучали котенка, а затем закопали его заживо. По словам очевидцев, сначала дети издевались над животным, а потом решили его закопать на детской площадке. Происходящее заметила проходившая мимо женщина, она отобрала котенка. С живодерами и их родителями проведут профилактическую беседу.

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