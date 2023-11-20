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17:45 (мск), источник: АиФ Кубань

Девушка пострадала в произошедшем возле автозаправки в Сочи жестком ДТП

Дорожно-транспортное происшествие произошло возле АЗС на улице Урожайной.

Источник: РИА "Новости"

Девушка пострадала в произошедшем возле автозаправки в Сочи жестком ДТП.

Информация об этом появилась в городском паблике. Дорожно-транспортное происшествие произошло возле АЗС на улице Урожайной.

По словам очевидцев, водитель иномарки, выезжая с второстепенной дороги, не убедился в безопасности маневра и столкнулся с «ВАЗ 2114», который двигался по главной дороге.

В результате аварии госпитализировали девушку — водителя отечественной легковушки.

Напомним, на территории Краснодарского края в ДТП погибли 619 человек. Всего с начала 2023 года в регионе произошла 5021 автоавария, в которой 619 человек погибли, ранения разной степени тяжести получили 6183 человека. Таким образом, в среднем в крае за месяц в ДТП гибнут более 60 человек.

Мы писали, что в Краснодаре погиб водитель легковушки, при развороте врезавшейся в автобус. Как kuban.aif.ru рассказал официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко, 14 ноября около 22 часов 50-летний водитель «Лады» ехал по улице Степная со стороны улицы Колхозной. Во время выполнения разворота с крайней правой полосы он врезался в автобус «Хендай», который ехал по встречке.

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