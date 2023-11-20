17:26 (мск), источник: Комсомольская правда
Приговорили к штрафу: в Самаре пьяный мужчина расстрелял собаку и подарил гильзы ребенку
В Самаре вынесли приговор мужчине, который расстрелял собаку на глазах у ребенка.
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Самарский областной суд в конце октября этого года рассмотрел апелляционную жалобу дачников, которые уже год пытаются наказать соседа за жестокое убийство местного пса. Владимира Х. суд уже признал виновным в жестоком обращении с животным и назначил ему штраф в 130 тысяч рублей, но потерпевшие решили, что виновник заслуживает большего наказания. В подробностях судебного дела разбиралась журналист «КП-Самара».
Убил собаку на глазах у собственного сына
Дикая история произошла в конце октября 2022 года в Кировском районе Самары. На камеры видеонаблюдения в СНТ «Ракитовские дачи» попали двое мужчин с ружьями, которые на глазах у школьника расстреляли бездомную собаку. Апогеем стал неординарный жест одного из убийц — мужчина собрал отстрелянные гильзы и подарил их на память ребенку.
Раненую собаку по кличке «Бой» нашли местные дачники, которые подкармливали пса. Вячеслав и Елена отвезли животное в ветклинику, но врач не смог его спасти, так как раны были очень серьезные.
— Бой всегда был на привязи или у нас на глазах. Иногда пес уходил к вагончику, тогда супруг шел за ним и забирал домой. Бой никогда ни на никого не нападал, по крайней мере, мне на его агрессивное поведение никто не жаловался, — рассказала Елена на заседании суда.
Защищал ребенка от агрессивных собак
Сам же обвиняемый говорил, что он пошел на такой отчаянный шаг, так как данный пес уже не в первый раз кидается на его сына. В тот день сын пришел к нему с разорванными штанами и сообщил, что Бой вновь его покусал. Владимир Х. попросил у своего брата ружье, чтобы напугать дворовых собак, и направился к вагончику охраны СНТ, где обычно находились бродячие псы.
— Я выстрелил поверх собаки, чтобы напугать, но понял, что попал. Бой заскулил и убежал. Я пошел за ним, как вдруг раненый пес накинулся на меня. В целях самообороны я выстрелил в собаку еще раз. После этого пес забежал в будку, и я выстрелил в третий раз, чтобы он не мучался, — обвиняемый на суде признал свою вину частично.
На видеозаписи видно, что мужчины с оружием выходят из легкового автомобиля и направляют ружья на двух собак. Первый выстрел произошел в десятилетнего Боя, собака начала хромать и ретироваться, второй мужчина погнался за другим псом. Раненые собаки убежали, за ними по земле тянулся кровавый след. Всю эту картину наблюдал мальчик, который стоял недалеко со своей мамой. После расстрела один из мужчин собрал отстрелянные гильзы и вложил в маленькую ручку ошеломленного ребенка. Как оказалось, это был сын Владимира Х.
Хозяева убитой собаки посчитали приговор слишком мягким
Обвиняемый был признан судом виновным в совершенном преступлении, ему назначили штраф в 130 тысяч рублей. Однако хозяева убитого Боя посчитали приговор слишком мягким и написали апелляционную жалобу. Самарский областной суд рассмотрел апелляцию и оставил решение первой инстанции без изменений.
— Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено, — заявили в инстанции.