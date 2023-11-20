17:29 (мск), источник: Комсомольская правда
По улицам плавают ондатры и утки: Жители казанского поселка Салмачи утопают и без всякого половодья
Казанский поселок Салмачи затопило водой из-за прорвавшихся под дорогой труб.
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Жители Салмачей во всю бьют тревогу. Еще в сентябре у них под новой дорогой прорвало трубы и начало затапливать весь поселок. По словам людей, за это время уровень воды поднялся до запредельного и она стала проникать в дома.
БРАКОВАННЫЕ КАНАВЫ И ПРОРВАННЫЕ ТРУБЫ.
Как рассказал «КП-Казань» житель дома № 24А на улице Гостеприимный проезд Руслан, еще в 2021 году администрация Приволжского и Вахитовского районов города прокопала на территории поселка две канавы около домов № 19 и № 21 по улице Центральная. Это было нужно для того, чтобы талая и ливневые воды не затапливали местность.
Однако, по словам жителей Салмачей, стенки указанных канав и водоотведение не соорудили должным образом, из-за чего и постоянные половодья после дождей и таяния снега. Тогда люди обратились в прокуратуру, а та, в свою очередь, в суд с требованием к администрации принять меры и привести все в порядок. Выиграли. Но, несмотря на это, как заверяют местные жители, чиновники не спешат исправлять ситуацию.
«Уже несколько лет по этим двум канавам на Гостеприимный проезд стекает вода, затапливая все близлежащие дома и участки. А недавно по всей улице Центральная провели новую дорогу, под которой проложили две водопропускные трубы. Их в итоге прорвало и нас топит со страшной силой», — рассказывает Руслан.
По словам мужчины, Салмачи теперь больше напоминает зону стихийного бедствия, нежели жилой массив, а на улицах теперь плавают утки и ондатры. Но это еще не все. Во внутреннем дворе у Руслана образовался самое настоящее озеро, где еще чуть-чуть, и можно будет даже нырять.
«Фундамент моего дома также затоплен. Слава Богу, в комнатах пока нет воды. Но такими темпами, она и там скоро появится», — опасается мужчина.
К слову, как следует из сообщений МУП «Водоканал», причиной потопа в поселке Салмачи стал нерешенный вопрос отведения талых вод. Соответствующие сети были проложены там с нарушениями, а их изношенность составляет уже 80%. В таком виде они и были переданы на баланс предприятия.
«ЕЙ УЖЕ НЕКУДА ДЕВАТЬСЯ».
В свою очередь, со слов жительницы дома № 30 на улице Гостеприимный проезд Лилии, сразу после прорыва труб, они с соседями обратились за помощью в водоканал, где им заявили, что во всем виноваты дожди.
«Раньше вода хоть заполняла канавы и уходила. А сейчас, ей уже некуда деваться. В поселке самый тяжелый паводок, словно весь растаявший снег прямиком течет на наши участки и дома. Глядя на это, водоканал не предпринимает никаких мер», — сообщила женщина.
По ее подсчетам, затоплено 10 жилых домов: № 24А и № 30 по улице Гостеприимный проезд и № 21Б, № 22Б, № 23А и Б, № 25А, № 25Б, В и Г на улице Центральная. Уровень воды в подвалах этих домов просто зашкаливает, и недалек тот час, когда она заполонит и комнаты, уверена Лилия.
«У меня в подполе уже ондатры плавают, вы представляете? Мы ночами не спим, боимся», — сетует женщина.
Кстати говоря, из-за потопа у ее дома «лопнул» фундамент, а на стенах образовалась большая трещина. Кирпичное здание, которое она строила своими руками, стремительно начинает разваливаться.
«Сотка земли здесь стоит от 600 000 рублей. Я с нуля поднимала дом. А теперь, все это рушится», — с прискорбием заявила Лилия.
А тут еще из-за потопа мыши активизировались. Грызунам некомфортно в затопленном подвале и они ищут убежища в пока еще сухих комнатах дома женщины. По ее словам, они уже вольготно бегают по ее жилищу. Выручает лишь охотничья собака, которая оберегает хозяев как может.
Со слов Лилии, исполком Казани не соблюдает решение суда, согласно которому он обязан наладить водоотведение в канавах.
«Вместо этого, они ежемесячно платят штраф в размере 50 000 рублей. А мы продолжают утопать», — говорит женщина.
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ.
После многочисленных жалоб и обращений, прорванные трубы все-таки починили, но воду так до конца и не откачали.
«Мы не можем всем и сразу откачать воду на участках или в подвалах. Оставляйте свой адрес, направим туда бригаду», — отвечают в диспетчерской аварийной службы МУП «Водоканала».
Напомним, обратиться туда и оставить свою заявку можно по телефону: