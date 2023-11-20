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Главные новости к вечеру 20 ноября
17:52 (мск), источник: Комсомольская правда

Жительница поселка Волочаевское спустила с лестницы соседку

В Светловском округе женщина получила перелом, когда соседка столкнула ее с лестницы.

Источник: ГУ МВД

Инцидент случился в тихом поселке Волочаевское. Там в подъезде жилого дома встретились две соседки. Они повздорили. В порыве ярости 27-летняя девушка столкнула с лестницы 56-летнюю знакомую.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, соседка получила оскольчатый перелом. Так что теперь селянка ответит в суде.

Злоумышленнице грозит ограничение свободы на срок до 3 лет, либо арест на срок до 6 месяцев.

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