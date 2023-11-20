18:02 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Проспавшего на работу белоруса будут судить в Солигорске
Житель Солигорска проспал на работу и стал фигурантом уголовного дела.
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В Солигорске к уголовной ответственности привлекут работника, проспавшего на работу. Подробности сообщили в управлении Госкомитета судебных экспертиз по Минской области.
Так, выяснилось, что молодой сотрудник солигорской организации 2004 года рождения после больничного в первый рабочий день проспал на работу. Тогда мужчина не придумал ничего лучше, чем подделать больничный. В строке «приступить к работе (службе, учебы)» фигурант изменил дату выхода на работу, а затем отнес исправленный документ в бухгалтерию.
Специалист по кадрам обратила внимание на правки и сообщила об этом в милицию. Судэксперты установили, что документ действительно исправляли.
Работник не стал отрицать свою вину, рассказал, что проспал на работу и хотел избежать ответственности.
— В Беларуси подделка документов, в том числе и листков нетрудоспособности, влечет уголовную ответственность, — напомнили в ГКСЭ.