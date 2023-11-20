18:00 (мск), источник: АиФ Кубань
На дорогу в Туапсе выбежал олень
Проезжую часть благородное животное переходило по зебре.
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На дорогу в Туапсе выбежал олень.
Информация об этом появилась в городском паблике.
«Ничего себе! Под машину лишь бы не попал», — переживают увидевшие на дороге грациозного дикого зверя местные жители.
Примечательно, что проезжую часть благородное животное переходило по зебре.
Напомним, на Кубани самец оленя напал на двух грибников, мужчины едва не погибли. В Крымском районе два грибника во время «тихой охоты» проникли на территорию вольера, где в полувольных условиях содержатся дикие животные. Они прошли примерно километр, когда встретились с оленем благородным. От испуга мужчины стали кричать, и животное напало на них, нанеся множественные травмы.
Мы писали, что на Кубани браконьер застрелил благородного оленя, полиция проводит проверку. Результат незаконной охоты — труп благородного оленя — в станице Платнировской Кореновского района 23 октября обнаружил инспектор госохотнадзора. Из огнестрельного оружия мужчина убил особь благородного оленя.