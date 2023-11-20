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18:07 (мск), источник: МК.RU Ростов-на-Дону

На трассе в Ростовской области столкнулись два большегруза

Два большегруза столкнулись на трассе в Ростовской области.

Источник: DONDAY.RU

ДТП случилось в Семикаракорском районе, сообщает портал Donday.ru.

По словам очевидцев, фуры столкнулись прямо на въезде в Семикаракорский район. От сильного удара машины «отлетели» в разные стороны. Одну из многотонных авто выбросило в кювет. Очевидцы сразу же вызвали на место сотрудников ДПС.

По информации УГИБДД по Ростовской области, в результате аварии пострадавших нет. Транспорт получил механические повреждения.

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