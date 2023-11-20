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18:19 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда

Пожар произошел на территории Тракторного завода в Минске

В МЧС сообщили о пожаре на МТЗ вечером 20 ноября.

Источник: МЧС

В Минске на территории Минского тракторного завода произошло возгорание. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС.

Так, около 17.30 часов в пресс-службе МЧС проинформировали, что на МТЗ выехали бригады пожарных.

— Подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании на МТЗ в Минске, — указали в ведомстве.

Также в МЧС уточнили, что на МТЗ загорелся трансформатор в сталелитейном цеху. По опубликованном пресс-службой видео можно понять, что на ликвидацию пожара на заводе приехали не менее трех пожарных машин.

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