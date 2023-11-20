18:19 (мск), новости Беларуси, источник: Комсомольская правда
Пожар произошел на территории Тракторного завода в Минске
В МЧС сообщили о пожаре на МТЗ вечером 20 ноября.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В Минске на территории Минского тракторного завода произошло возгорание. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС.
Так, около 17.30 часов в пресс-службе МЧС проинформировали, что на МТЗ выехали бригады пожарных.
— Подразделения МЧС выехали по сообщению о загорании на МТЗ в Минске, — указали в ведомстве.
Также в МЧС уточнили, что на МТЗ загорелся трансформатор в сталелитейном цеху. По опубликованном пресс-службой видео можно понять, что на ликвидацию пожара на заводе приехали не менее трех пожарных машин.