18:15 (мск), источник: Комсомольская правда
Калининградец напал на мужчину на улице Баранова и ударил ногой по голове
Полицейские Калининграда разыскивают злоумышленника, который напал на незнакомца у торгового центра.
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Инцидент случился возле ТЦ «История» на ул. Баранова в Калининграде. На видео, публикованном сегодня региональным УМВД, видно, как молодой человек бьет кулаком другого, а когда тот падает, пинает его по голове.
Теперь полиция разыскивает двух участников избиения. Это молодой человек кавказской внешности среднего телосложения. Его рост около 185 см, темные волосы, волосы и борода черного цвета, есть промежутки между зубами. Был одет: светлые штаны, темный верх, кроссовки черного цвета.
Второй молодой человек также кавказской внешности, невысокого роста. У него темные штаны, темная куртка с полосками белого цвета.
Если вы располагаете информацией о личности и местонахождении мужчин, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (4012) 554−502, 554−777 и 8−999−092−39−03.