18:39 (мск), источник: РИА Новости
Крымчанку оштрафовали за дискредитацию российской армии в родительском чате
Суд Крыма оштрафовал женщину за дискредитацию ВС России в родительском чате.
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости. Крымчанка заплатит штраф 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил РФ в родительском чате с 19 участниками, сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Крыма. Речь идет о 30-летней жительнице села Виноградное Ленинского района.
«Суд, всесторонне изучив материалы дела, учитывая обстоятельства совершения правонарушения, сведения о личности гражданки, назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Суд выяснил, что женщина, будучи дома, выложила с телефона фото и сообщение с флагом Украины и нецензурной бранью в адрес России. «Данное сообщение было размещено в мессенджере Telegram родительского чата, в котором 19 человек участников», — говорится в сообщении.
В суде подчеркнули, что женщина своим поступком дискредитировала использование Вооруженных сил РФ. Свою вину она полностью признала и раскаялась в содеянном, добавили в судебной инстанции. Постановление в законную силу не вступило.