19:18 (мск), новости Молдовы, источник: РИА Новости
Молдавские пограничники задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом
На молдавско-румынской границе задержали разыскиваемого Интерполом россиянина.
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КИШИНЕВ, 20 ноя — РИА Новости. Гражданин России, находящийся в розыске по линии Интерпола, был задержан на молдавско-румынской границе, сообщает в понедельник Пограничная полиция Молдавии на своем сайте.
«Пограничники на КПП Леушены выявили в потоке путешественников гражданина России, разыскиваемого по линии Интерпола за совершение преступления у себя на родине. Он намеревался перебраться в Евросоюз. Гражданина, которому 48 лет, задержали и передали компетентным структурам для экстрадиции в Россию», — отмечается в распространенном для СМИ сообщении пограничного ведомства.
Всего за неделю, с 13 по 20 ноября, во въезде в Молдавию было отказано 170 иностранцам, сообщили в ведомстве.