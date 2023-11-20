Суд по делу о драке детей олигархов в Алматы хотят провести онлайн вопреки позиции защиты

Адвокаты, несогласные с намерением суда провести заседание в онлайн-режиме, в ближайшее время намерены ходатайствовать о проведении процесса в режиме оффлайн.
Напомним, 28 декабря 2022 года в Little Brazil произошла драка с участием сыновей миллионеров Аблазимова и Идрисова — Нурмухамета Нугмана и Жармухамеда Аппаза. По этому делу обвиняемыми проходили пять охранников, диджей и посетитель заведения. Их всех осудили на шесть лет тюрьмы. В числе осужденных оказался и актер Аскар Жумабек, который 10 ноября 2023 года обратился с открытым письмом к президенту Касым-Жомарту Токаеву. В этот же день КазТАГ сообщал, что в МВД подтвердили, что Биржан Валиев, который является телохранителем одного из сыновей олигархов, был сотрудником правоохранительных органов.
Незадолго до этого — 1 ноября адвокат Мурат Адам рассказал о многочисленных нарушениях, как со стороны следствия, так и со стороны суда по данному делу. Администратор заведения Айнур Адильбек заявила о том, что полиции Алматы, вызванной в связи с происшествием, кто-то из гостей показал служебное удостоверение — «ксиву» — и правоохранители не стали заходить в помещение, где шла драка. Кроме того, она сообщила о том, что Нугман и Аппаз уже были пьяны, когда пришли в заведение.