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09:31 (мск), источник: РИА Крым

ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя — РИА Новости Крым. Два человека погибли, еще двое пострадали в ДТП из-за вышедшей на дорогу коровы в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

Источник: ГУ МВД

Инцидент произошел на автодороге Лабинск — пгт. Мостовской — граница Карачаево-Черкесской Республики в районе хутора Центральный.

«Водитель автомобиля Mercedes сбил внезапно вышедшую на дорогу корову. Животное от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.

После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль «Лада» и опрокинулась.

В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летние водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли на месте. Еще один пассажир иномарки и пассажир «Лады» госпитализированы. В автомобиле скорой помощи пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также будет проведена проверка в отношении владельца коровы, который допустил самовыгул животного. Его личность устанавливают.

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