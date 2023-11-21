ДТП с коровой и скорой помощью: два погибших и двое пострадавших

Инцидент произошел на автодороге Лабинск — пгт. Мостовской — граница Карачаево-Черкесской Республики в районе хутора Центральный.
«Водитель автомобиля Mercedes сбил внезапно вышедшую на дорогу корову. Животное от удара отбросило на встречную полосу, где его сбил автомобиль скорой медицинской помощи», — сказано в сообщении.
После столкновения с коровой иномарка по инерции продолжила движение и врезалась в стоящий на обочине автомобиль «Лада» и опрокинулась.
В результате дорожно-транспортного происшествия 28-летние водитель и пассажир автомобиля Mercedes погибли на месте. Еще один пассажир иномарки и пассажир «Лады» госпитализированы. В автомобиле скорой помощи пострадавших нет.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия. Также будет проведена проверка в отношении владельца коровы, который допустил самовыгул животного. Его личность устанавливают.