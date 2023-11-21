04:14 (мск), источник: Комсомольская правда
В Приморье мужчина без водительских прав сбил женщину с ребенком
Прокуратура взяла на контроль расследование аварии.
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В Приморье прокуратура организовала проверку после ДТП, которое произошло в селе Рощино Красноармейского района. В аварии пострадали два человека, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
На улице Ленинской 40-летний водитель Subaru Forester наехал на двух человек, которые пересекали дорогу в месте без пешеходного перехода. Из-за столкновения с автомобилем 56-летняя женщина сломала ключицу, а у 9-летнего ребенка диагностировали ушиб головы. Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
Известно, что ранее водителя лишили прав на управление автомобилем. Ход и результаты административного расследования прокуратура поставила на контроль.
В ведомстве добавили, что дорогу после прошедших осадков не привели в порядок, тротуары по-прежнему завалены снегом, поэтому прокуратура примет меры реагирования в отношении лиц, ответственных за их содержание.