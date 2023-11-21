04:12 (мск), источник: АиФ Владивосток
Грузовик столкнулся с поездом на ж/д переезде в Находке
В результате аварии никто не пострадал.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Накануне на перегоне Тихоокеанская — Рыбники в Находке, произошло ДТП — столкнулись водитель грузового автомобиля и приближающимся грузовым поездом на железнодорожном переезде.
Водитель решил выехать на переезд, несмотря на исправно работающую сигнализацию. Машинист локомотива сразу заметил опасность и среагировал, но расстояние между поездом и автомобилем оказалось слишком маленьким, и столкновению не удалось избежать.
В результате этого ДТП никто не пострадал, и подвижной состав остался без повреждений. Ситуация не повлияла на движение других поездов.