Мать подозревают в убийстве 7-летней дочери в Павлодарской области: стали известны подробности

Как сообщает телеканал, трагедия развернулась в небольшом поселке в 60 километрах от Экибастуза.
Семья Миланы, по словам сельчан, считалась самой обычной: отец, мать и трое детей. Глава семейства — пастух, поэтому его часто не бывает дома. В тот день он ждал семью на пастбище. Но Милана якобы отказалась ехать, решила остаться с дедушкой. А после девочка пропала, ее искали трое суток.
«Я на жайляу был вообще, мне там сообщили, что она пропала. Они сюда ко мне собирались на выходные приехать. И тут мне звонят, спрашивают: “Милана у тебя?”. “Нет, — я говорю. — А что?”. — “Она пропала”. — “Как пропала?” — “Вот так пропала. Ищем, ищем”. Я пешком там все обошел, до сопки дошел. Кричал, свистел, не откликнулась», — рассказал отец погибшей девочки.
На поиски ребенка выехали десятки спасателей, полицейских и волонтеров, подняли даже вертолет.
После того, как тело девочки уже было найдено, волонтеры рассказали, что мама Миланы странно себя вела. Женщина не могла вспомнить, во что была одета ее семилетняя дочь, упоминала только желтую куртку.
А позже в полиции заявили, что мать призналась в убийстве собственной дочери, тело ей помог спрятать знакомый. Оба уже задержаны.
Предположительно, тело маленькой девочки нашли в куче золы прямо за ее родным домом.
В самом поселке обсуждают сразу несколько версий произошедшего. Сельчане говорят, женщина расправилась с дочерью, потому что та увидела ее с любовником. По другой версии — она проиграла ее в карты. В полиции ни одну из них подтверждать не стали.
Помимо этого, сельчане рассказали журналистам, что мама девочки часто выпивала. А сама Милана была озорным ребенком.
«Ой, она шустрая девчонка была: и по-казахски, и по-русски. Училась, не знаю, как училась, это учителя знают, а так — шустрая девчонка. А за что, так черт его знает. Она (мама Миланы — прим. ред.) любила выпить, хорошенько выпить. Где водка, там и она ходит. Налейте, налейте — хоть чужие мужики. Машину остановит, может там стоять, спросить водку. Вот так и жили. Муж в степи», — рассказала соседка Шолпан Турунтаева.
Пока других детей семьи отправили в центр поддержки, а отец Миланы сейчас готовится к похоронам.
Напомним, 17 ноября в Павлодарской области пропала 7-летняя девочка. В полиции сообщили, что ребенок вышел из дома днем, но так и не вернулся. С заявлением о пропаже обратилась мама ребенка. Малышку искали сотни людей — волонтеры, полицейские и спасатели, к поискам привлекали кинологов, в воздух поднимали вертолет «Казавиаспаса».
Однако 19 ноября стало известно, что пропавшую девочку нашли мертвой. Позже по подозрению в убийстве несовершеннолетней полицейские задержали мать малышки и ее знакомого. Сообщалось, что они дали признательные показания.
Добавим, что согласно части 3 статьи 99 Уголовного кодекса РК, убийство малолетнего лица наказывается лишением свободы сроком на 20 лет с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо пожизненным лишением свободы с конфискацией имущества или без таковой.