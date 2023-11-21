03:25 (мск), источник: РИА Новости
В Приморье рассказали о состоянии туриста после ДТП с китайским автобусом
В Приморье назвали тяжелым состояние туриста, попавшего в ДТП с автобусом из КНР.
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ВЛАДИВОСТОК, 21 ноя — РИА Новости. Турист, пострадавший в ДТП с автобусом в Приморье в октябре, остается в больнице в тяжёлом состоянии, решается вопрос о его переводе в одну из федеральных клиник, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава региона Светлана Дмитриченко.
Туристический автобус, ехавший из Китая в Уссурийск, 16 октября съехал в кювет в Приморье. Два человека погибли. Глава краевого агентства по туризму Арсений Крепский сообщал, что в автобусе был 51 пассажир — все граждане РФ, а также водитель — гражданин КНР. В больницу доставили 30 пострадавших, 18 из них госпитализировали. Позже 13 туристов, получивших тяжелые и средней степени тяжести травмы, доставили авиацией во Владивосток. Водитель не пострадал.
«Пациент, которому 88 лет, остаётся в больнице, состояние тяжёлое, отягощённое хроническими заболеваниями. Решается вопрос о переводе в одну из федеральных клиник», — сказала Дмитриченко, добавив, что остальные пациенты-пассажиры автобуса выписаны.
Ранее УМВД Приморья сообщало, что водитель туристического автобуса был трезв. По информации полиции, он превысил скорость на участке с ограничением в 50 километров в час и не справился с управлением. Впоследствии суд заключил его в СИЗО по уголовному делу.
В числе пострадавших жители Амурской и Сахалинской областей, Приморского, Хабаровского и Камчатского краев в возрасте от 16 до 88 лет.