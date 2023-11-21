На Сахалине вынесли приговор военному за отказ участвовать в СВО

«За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Военнослужащий взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.
В судебном заседании установлено, что 25 июля военный отказался выполнять приказ командира части, в соответствии с которым через два дня должен был уехать в зону проведения спецоперации на Украине для участия в боевых действиях. На следующий день он вновь отказался выполнять приказ командира, причем уже в присутствии сослуживцев, пытаясь найти у них поддержку. Как показали свидетели по делу, это способствовало совершению аналогичных преступлений другими военнослужащими, которые ранее не решались на подобные поступки.
Суд признал отягчающим обстоятельством тот факт, что преступление совершено в период мобилизации.