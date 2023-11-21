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Спецоперация на Украине
07:10 (мск), источник: Комсомольская правда

Жители Хабаровского края стали чаще жаловаться на мошенников

Случаи обмана выросли в два раза.

Источник: Комсомольская правда

С января по сентябрь этого года жители Хабаровского края 125 раз обратились в Банк России с жалобами на мошенников. Это почти вдвое больше, чем за тот же период прошлого года. люди рассказывали, что у них списывают деньги, они встречаются с киберпреступниками.

Как правило, аферисты звонят с подменных номеров от якобы сотрудников банка, полиции, СК. Под разными предлогами они заставляют передать им информацию или перевести деньги.

— Призываем жителей региона критически относиться к звонкам с неизвестных номеров. Если вам позвонили якобы работники банка или правоохранительных органов и разговор касается ваших финансов, положите трубку. Никогда не переводите деньги по просьбе незнакомцев и не сообщайте им свои личные и финансовые данные. Если у вас есть сомнения, позвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на банковской карте или на официальном сайте банка, — говорит заместитель управляющего Отделением Банка России по Хабаровскому краю Наталья Вьюгина.

Всего за девять месяцев специалисты получили больше полутора тысяч обращений от хабаровчан. Это на шесть процентов меньше прошлогоднего показателя.

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