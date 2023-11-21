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09:06 (мск), источник: МК.RU Воронеж

Длинномерный городской автобус № 44 чуть не протаранил музей «Арсенал»

Понедельник в Воронеже ознаменовался не только транспортным коллапсом (пробки на протяжении всего дня наблюдались в 9−10 баллов), нереальными ценами на такси (ценник доходил до 2 тысяч по городу), но и многочисленными авариями. Виной тому стал обрушившийся на город залповый снегопад с обещанным налипанием снега на дорогу и прочими сопутствующими «радостями».

Источник: ГУ МВД РФ по Воронежской области

Одна из аварий произошла около половины шестого вечера на остановке Манежная — там 50-летний водитель длинномерного автобуса № 44 чуть было не снес музей «Арсенал».

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобус, который обслуживает частный перевозчик ООО «Рыбинское ПАТП № 1», был в этот момент на линии. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В транспортной компании сообщили, что водитель не справился с управлением. Очевидцы, выложившие видео произошедшего в соцсетях, сообщили, что на ул. Степана Разина автобус вылетел на тротуар, по ходу задев три машины и сбив электрический щит, и чуть было не въехал в музей «Арсенал».

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В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что автобус «Нефаз» врезался в «Ладу Веста», за рулем которой находился 40-летний воронежец, затем задел «Ладу Ларгус» под управлением 61-летнего мужчины, которая в свою очередь въехала в припаркованную «ГАЗель». К счастью, все участники ДТП отделались лишь механическими повреждениями автомобилей.

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