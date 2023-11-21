Длинномерный городской автобус № 44 чуть не протаранил музей «Арсенал»

Одна из аварий произошла около половины шестого вечера на остановке Манежная — там 50-летний водитель длинномерного автобуса № 44 чуть было не снес музей «Арсенал».
Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобус, который обслуживает частный перевозчик ООО «Рыбинское ПАТП № 1», был в этот момент на линии. К счастью, никто из пассажиров не пострадал. В транспортной компании сообщили, что водитель не справился с управлением. Очевидцы, выложившие видео произошедшего в соцсетях, сообщили, что на ул. Степана Разина автобус вылетел на тротуар, по ходу задев три машины и сбив электрический щит, и чуть было не въехал в музей «Арсенал».
В пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что автобус «Нефаз» врезался в «Ладу Веста», за рулем которой находился 40-летний воронежец, затем задел «Ладу Ларгус» под управлением 61-летнего мужчины, которая в свою очередь въехала в припаркованную «ГАЗель». К счастью, все участники ДТП отделались лишь механическими повреждениями автомобилей.