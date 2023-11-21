Под Омском шесть человек пострадали в ДТП с перевернувшейся «Маздой»

Как рассказали в профильном ведомстве, автомобиль с 39-летней женщиной за рулем съехал в кювет, где машина опрокинулась.
«Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции предварительно установлено, что водитель автомобиля “Мазда” — женщина 1984 г.р., двигаясь по автодороге Омск-Тара, в районе 80 километра выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с автомобилем “Тойота” под управлением мужчины 1984 г.р. После этого женщина, управлявшая автомобилем “Мазда”, допустила съезд в кювет с последующим опрокидыванием автомобиля», — отмечают правоохранители.
Уточняется, что медицинская помощь в результате аварии понадобилась шести людям: водителю «Мазды» и трем ее пассажирам — женщинам 71-го и 39-ти лет и 10-летнему мальчику; а также водителю автомобиля «Тойота» и его 38-летней пассажирке.
По факту инцидента проводится проверка.
Добавим, судя по фото регионального УМВД с места происшествия, автомобиль «Мазда» в результате аварии перевернулся на крышу.